Рабочие Минского электротехнического завода идут на Марш новой Беларуси 23.08.2020, 12:19

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Они присоединились к колонне из Заводского, Ленинского и Партизанского районов столицы.

Рабочие Минского электротехнического завода идут на Марш новой Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Рабочие МЭТЗ сегодня присоединяются к колонне, которая идет из Заводского, Ленинского и Партизанского района на площадь Независимости. Встречаемся у станции метро «Партизанская» в 12.30, ждем коллег с МЗКТ и МАЗ и выдвигаемся в центр по улице Долгобродской.

Просим поддержки - забастовка расширялась каждый день этой недели и продолжится на следующей», - сообщил один из лидеров стачкома МЭТЗ.

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