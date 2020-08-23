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Рабочие Минского электротехнического завода идут на Марш новой Беларуси

  • 23.08.2020, 12:19
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Рабочие Минского электротехнического завода идут на Марш новой Беларуси

Они присоединились к колонне из Заводского, Ленинского и Партизанского районов столицы.

Рабочие Минского электротехнического завода идут на Марш новой Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Рабочие МЭТЗ сегодня присоединяются к колонне, которая идет из Заводского, Ленинского и Партизанского района на площадь Независимости. Встречаемся у станции метро «Партизанская» в 12.30, ждем коллег с МЗКТ и МАЗ и выдвигаемся в центр по улице Долгобродской.

Просим поддержки - забастовка расширялась каждый день этой недели и продолжится на следующей», - сообщил один из лидеров стачкома МЭТЗ.

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