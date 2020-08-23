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Рабочие МЗКТ идут маршем в центр Минска

  • 23.08.2020, 12:24
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Рабочие МЗКТ идут маршем в центр Минска

К ним происоединились и рабочие Минского моторного завода.

Рабочие МЗКТ идут колонной по Партизанскому проспекту на Марш новой Беларуси на площадь Независимости. В колонне много национальных флагов, машины сигналят в знак поддержки.

Сайт проводит онлайн-трансляцию Марша новой Беларуси.

В колонне есть рабочие и Минского моторного завода, которые направилась от МЗКТ в сторону центра столицы.

Точка сбора участников Марша, идущих в центр со стороны Заводского района - станция метро «Партизанская».


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