В Осло поддержали белорусов, которые выходят на акции протеста 23.08.2020, 13:25

1,290

В акции солидарности приняли участие норвежские политики и представители гражданского общества.

В столице Норвегии Осло прошла акция солидарности с Беларусью. Как сообщили сайту Сharter97.org организаторы встречи, поддержать белорусскую диаспору пришли норвежские политики и представители гражданского общества, в частности —

старший советник Норвежского Фонда "Дом прав человека" Ане Тусвик Бонде, внешнеполитический представитель норвежской Партии зеленых Сигрид З. Хайберг, член правления Консервативной партии Осло, заместитель члена городского совета Осло Герман Смит-Сивертсен.

Также на акцию пришли выразить солидарность белорусам исполнительный директор Норвежского Фонда "Дом прав человека" Мария Даль, представители Организации Активный Ливан, активисты Международной Амнистии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».