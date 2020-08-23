Сайт «Хартия-97» будет включен в архив Гарвардского университета 2 23.08.2020, 13:37

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Копии страниц нашего сайта будут регулярно помещаться в специальную систему для долговременного хранения.

Отдел Северной и Южной Америки, Европы и Океании библиотеки Гарвардского колледжа выбрал сайт «Хартия-97» для включения в Архив «Беларусь 2020», сообщила редакции сайта Сharter97.org Анна Ракитянская, работник библиотеки имени Уайденера, Гарвардский университет.

Проект направлен на сохранение содержимого веб-сайтов с целью обеспечения постоянного доступа для исследователей и ученых. Копии страниц сайта «Хартия-97» будут регулярно автоматически помещаться в специальную систему для долговременного хранения. Архив будет открыт для доступа широкой публике по адресу https://archive-it.org/

Гарвардский университет является старейшим учебным заведением в Соединенных Штатах. Основан в 1636 году. В его стенах учились или преподают более 40 нобелевских лауреатов. Библиотека Гарварда является самой крупной университетской библиотекой в мире.