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Noize MC: В Беларуси сегодня большой день

  • 23.08.2020, 13:59
  • 1,725
Noize MC: В Беларуси сегодня большой день

Российский музыкант сказал, что сегодняшний протест способен повилять на судьбу страны.

Российский музыкант и певец Иван Алексеева (известный как Noize MC) поддержал в Instagram сегодняшний протест в Беларуси:

- В Беларуси сегодня большой день - протест, способный повлиять на судьбу страны и народа. Протест, дающий надежду на светлое будущее и освобождение от деспотичного режима.

Он не против России и не за Запад. За людей и их право жить, против насилия, убийств и изнасилований.

Уже даже пропагандисты и силовики не могут это терпеть и переходят на сторону добра.

Белорусы - братский и смелый народ, которому я желаю мужества!

Верьте, сможете, победите!

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В Беларуси сегодня большой день - протест, способный повлиять на судьбу страны и народа. Протест, дающий надежду на светлое будущее и освобождение от деспотичного режима. Он не против России и не за Запад. За людей и их право жить, против насилия, убийств и изнасилований. Уже даже пропагандисты и силовики не могут это терпеть и переходят на сторону добра. Белорусы - братский и смелый народ, которому я желаю мужества! Верьте, сможете, победите! Респект инициативе @protectbelarus и @mikitamikado - вы делаете большое дело. Фото @mitrofanova_m

Публикация от Иван Алексеев (@noizemc)

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