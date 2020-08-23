Noize MC: В Беларуси сегодня большой день 23.08.2020, 13:59

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Российский музыкант сказал, что сегодняшний протест способен повилять на судьбу страны.

Российский музыкант и певец Иван Алексеева (известный как Noize MC) поддержал в Instagram сегодняшний протест в Беларуси:

- В Беларуси сегодня большой день - протест, способный повлиять на судьбу страны и народа. Протест, дающий надежду на светлое будущее и освобождение от деспотичного режима.

Он не против России и не за Запад. За людей и их право жить, против насилия, убийств и изнасилований.

Уже даже пропагандисты и силовики не могут это терпеть и переходят на сторону добра.

Белорусы - братский и смелый народ, которому я желаю мужества!

Верьте, сможете, победите!

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