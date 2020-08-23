Плеснул керосином в огонь 15 23.08.2020, 14:32

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Теперь только полный вперед – всеобщая бессрочная забастовка.

Лукашенко на согнанном для него митинге в Гродно объявил, как он планирует расправляться с охватившими страну забастовками:

«… если предприятие не работает, с понедельника - замок на ворота, остановим. … разберемся, кого потом пригласить на это предприятие».

Полезное для белорусской революции решение – не оставить выбора даже тем, кто не готов присоединиться к забастовками, консолидировать рабочих на бастующих предприятиях, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

А заодно, радикализировать и другие предприятия – проверить рабочую классовую солидарность. Сделать все это во время начавшегося марша на Минск, увеличить число его участников.

Что касается «замка на ворота», то много на себя берет, - это еще вопрос, отдадут ли рабочие свои предприятия Лукашенко. Возьмут их, сядут в оборону и повесят замок для Лукашенко и его опричников. Используют опыт польской «Солидарности». Попробуйте зайти.

Лукашенко не оставил рабочим Беларуси выбора. Он решил их запугать, тем самым снова оскорбить. Он сорвал все тормоза. Теперь только полный вперед – всеобщая бессрочная забастовка. До победы.