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«Баста!»: Протест до победы!

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  • 23.08.2020, 16:01
  • 4,374
«Баста!»: Протест до победы!
Фото: «Наша Ніва»

Никаких переговоров с тараканом до освобождения наших лидеров.

Никаких переговоров с тараканом до освобождения наших лидеров! Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Виктор Бабарико должны решать судьбу Беларуси, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Протест должен нарастать с каждым днем. Не дайте себя заболтать, не дайте себя обмануть. Нам предлагают переговоры с преступником? Наш ответ - нет! Нам предлагают забыть про наших лидеров? Наш ответ - нет!

Никаких переговоров с тараканом до освобождения наших лидеров! Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Виктор Бабарико должны решать судьбу Беларуси», - сказала участница митинга на площади Независимости в Минске.

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