Врач из Витебска: Никто не забыт, ничто не забыто 1 23.08.2020, 17:12

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Владимир Маратов

Лукашенковских фашистов и карателей в Беларуси не потерпят.

Известный витебский доктор, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Маратов — тот самый, который в апреле не побоялся рассказать СМИ о реальной ситуации с коронавирусом в Витебске, — обратился с заявлением о нынешней ситуации в Беларуси. Euroradio.fm приводит несколько цитат из его письма.

— Водораздел проходит не между сторонниками Лукашенко и его противниками, а между уголовными преступниками и людьми разных взглядов, которые не совершали уголовные преступления. И вот теперь медработники выходят на улицы с лозунгом "Медики против насилия!". Я плохо представляю тех людей, кто пытается оправдать тот ужас, который произошел. Что здесь можно оправдать?

— Против беззакония в Беларуси, как в любой другой цивилизованной стране, выстроена стройная система поддержания правопорядка: на страже стоит прокуратура, расследование проводит Следственный комитет. Где это все? Где их реакция? Вся система государства, которая построена на праве, подняла руки перед бесчинствующими молодчиками, которых готовил, возглавлял и теперь прикрывает министр МВД Караев?

— Я уверен: в конце концов все это получит правовую оценку. Пусть не от тех, кто это беззаконие санкционировал и допустил. И не от тех, кто эти преступления, документированные и многими фактами подтверждаемые, сейчас пытается "затушевать". Насильник всегда после преступления пытается убедить жертву, что "ничего страшного не произошло".

— Нет! Эти преступления не имеют срока давности. Никто не забыт, ничто не забыто. Уж кого-кого, а фашистов и карателей в Беларуси не потерпят! Я хочу особо подчеркнуть, что речь идет именно о тяжких преступлениях и о попытках эти преступления скрыть.