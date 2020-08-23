Президент Латвии стоит в цепи солидарности с бело-красно-белым флагом

Президент Латвии стоит в цепи солидарности с бело-красно-белым флагом1
- 23.08.2020, 17:22
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Эгилс Левитс поддержал белорусов.
Около 400 человек, в том числе, президент Латвии Эгилс Левитс и кандидаты в мэры Риги, выстроились в живую цепь в поддержку народа Беларуси в Риге, сообщает tut.by.
Фотофакт. Президент Латвии с бело-красно -белым флагом в цепи в поддержку Беларуси— Салідарнасць – главные новости Беларуси (@gazetabycom) August 23, 2020
Около 400 человек, в том числе, президент Латвии Эгилс Левитс и кандидаты в мэры Риги, выстроились в живую цепь в поддержку народа Беларуси в Риге, сообщает https://t.co/NHfPMGYDzv pic.twitter.com/zjQG0kuyuH