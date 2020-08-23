закрыть
23 августа 2020, воскресенье, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Латвии стоит в цепи солидарности с бело-красно-белым флагом

1
  • 23.08.2020, 17:22
  • 4,031
Президент Латвии стоит в цепи солидарности с бело-красно-белым флагом

Эгилс Левитс поддержал белорусов.

Около 400 человек, в том числе, президент Латвии Эгилс Левитс и кандидаты в мэры Риги, выстроились в живую цепь в поддержку народа Беларуси в Риге, сообщает tut.by.


популярное за неделю

Мнение

За нашу и вашу свободу!
За нашу и вашу свободу! Наталья Радина
Национальная мобилизация, все — в Минск
Национальная мобилизация, все — в Минск Вероника Мищенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко Андрей Санников
Саше больше не звоните
Саше больше не звоните Ирина Халип