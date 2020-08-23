Президент Латвии стоит в цепи солидарности с бело-красно-белым флагом

Фотофакт. Президент Латвии с бело-красно -белым флагом в цепи в поддержку Беларуси



Около 400 человек, в том числе, президент Латвии Эгилс Левитс и кандидаты в мэры Риги, выстроились в живую цепь в поддержку народа Беларуси в Риге, сообщает https://t.co/NHfPMGYDzv pic.twitter.com/zjQG0kuyuH