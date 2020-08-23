Болельщики «Молодечно» на стадионе почтили память героя Никиты Кривцова

Болельщики «Молодечно» на стадионе почтили память героя Никиты Кривцова2
- 23.08.2020, 17:38
- 1,885
Вчера участник протестов Никита Кривцов был найден мертвым.
Болельщики футбольного клуба «Молодечно» пришли на стадион, чтобы почтить память героя Никиты Кривцова. Он был фанатом «Молодечно».
28-летний Никита Кривцов пропал 12 августа, на четвертый день протестов в стране. Тело мужчины было обнаружено 22 августа. Кривцова нашли повешенным на дереве в лесу в районе улицы Парниковой.
Никита Кривцов жил в Жодино, работал в Минском районе. Кривцов был последним в списке пропавших без вести после акций протеста.
Фанаты футбольнага клуба "Маладзечна" прыйшлі на стадыён, каб аддаць даніну памяці Мікіту Крыўцову, які ўчора быў знойдзены мёртвым. Крыўцоў быў фанатам "Маладзечна". pic.twitter.com/LnjlsLJzzs— Наша Ніва (@nashaniva) August 23, 2020