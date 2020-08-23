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Болельщики «Молодечно» на стадионе почтили память героя Никиты Кривцова

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  • 23.08.2020, 17:38
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Болельщики «Молодечно» на стадионе почтили память героя Никиты Кривцова

Вчера участник протестов Никита Кривцов был найден мертвым.

Болельщики футбольного клуба «Молодечно» пришли на стадион, чтобы почтить память героя Никиты Кривцова. Он был фанатом «Молодечно».

28-летний Никита Кривцов пропал 12 августа, на четвертый день протестов в стране. Тело мужчины было обнаружено 22 августа. Кривцова нашли повешенным на дереве в лесу в районе улицы Парниковой.

Никита Кривцов жил в Жодино, работал в Минском районе. Кривцов был последним в списке пропавших без вести после акций протеста.


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