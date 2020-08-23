Болельщики «Молодечно» на стадионе почтили память героя Никиты Кривцова 2 23.08.2020, 17:38

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Вчера участник протестов Никита Кривцов был найден мертвым.

Болельщики футбольного клуба «Молодечно» пришли на стадион, чтобы почтить память героя Никиты Кривцова. Он был фанатом «Молодечно».

28-летний Никита Кривцов пропал 12 августа, на четвертый день протестов в стране. Тело мужчины было обнаружено 22 августа. Кривцова нашли повешенным на дереве в лесу в районе улицы Парниковой.

Никита Кривцов жил в Жодино, работал в Минском районе. Кривцов был последним в списке пропавших без вести после акций протеста.