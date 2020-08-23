Глава дипломатии ЕС: Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом 11 23.08.2020, 19:13

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Жозеп Боррель

Фото: European Parliament

Жозеп Боррель сравнил Лукашенко с Мадуро.

Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, так же как и Мадуро — президентом Венесуэлы.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил испанской газете El Pais.

«Мы не признаем его [Лукашенко] легитимным президентом. Так же, как мы не признаем [президентом Венесуэлы] Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они выбраны законно», — отметил Боррель.