В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом 4 23.08.2020, 19:28

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Абоненты всех трех мобильных операторов сообщают об отсутствии либо о затрудненном подключении к интернету.

Абоненты сообщают о проблемах с доступом Сеть через мобильный интернет в Минске.

По информации в телеграм-каналах, абоненты всех трех мобильных операторов (МТС, А1, Life:)

- прим.) сообщают о полном отсутствии либо о затрудненном подключении к интернету в разных точках Минска. Не работают мессенджеры, не обновляются сайты.

В Минске проходит масштабный Марш за новую Беларусь.