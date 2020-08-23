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В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом

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  • 23.08.2020, 19:28
  • 4,028
В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом

Абоненты всех трех мобильных операторов сообщают об отсутствии либо о затрудненном подключении к интернету.

Абоненты сообщают о проблемах с доступом Сеть через мобильный интернет в Минске.

По информации в телеграм-каналах, абоненты всех трех мобильных операторов (МТС, А1, Life:)

- прим.) сообщают о полном отсутствии либо о затрудненном подключении к интернету в разных точках Минска. Не работают мессенджеры, не обновляются сайты.

В Минске проходит масштабный Марш за новую Беларусь.


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