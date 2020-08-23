В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом

В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом4
- 23.08.2020, 19:28
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Абоненты всех трех мобильных операторов сообщают об отсутствии либо о затрудненном подключении к интернету.
Абоненты сообщают о проблемах с доступом Сеть через мобильный интернет в Минске.
По информации в телеграм-каналах, абоненты всех трех мобильных операторов (МТС, А1, Life:)
- прим.) сообщают о полном отсутствии либо о затрудненном подключении к интернету в разных точках Минска. Не работают мессенджеры, не обновляются сайты.
В Минске проходит масштабный Марш за новую Беларусь.