Протестующие в Минске двинулись к проспекту Независимости

Протестующие в Минске двинулись к проспекту Независимости10
- 23.08.2020, 19:34
- 8,746
Они скандируют «Каждый день!».
После продолжительного стояния протестующих и силовиков, первые решили возвращаться обратно к стеле и к проспекту Независимости.
В воскресенье вечером протестующие в Минске дошли до Дворца независимости - рабочей резиденции Лукашенко. Территория у резиденции была оцеплена силовиками.
По информации ряда белорусских телеграм-каналов, во Дворце независимости находится Лукашенко. На территорию Дворца независимости сел вертолет.