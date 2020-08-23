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Протестующие в Минске двинулись к проспекту Независимости

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  • 23.08.2020, 19:34
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Протестующие в Минске двинулись к проспекту Независимости
Фото: tut.by

Они скандируют «Каждый день!».

После продолжительного стояния протестующих и силовиков, первые решили возвращаться обратно к стеле и к проспекту Независимости.

В воскресенье вечером протестующие в Минске дошли до Дворца независимости - рабочей резиденции Лукашенко. Территория у резиденции была оцеплена силовиками.

По информации ряда белорусских телеграм-каналов, во Дворце независимости находится Лукашенко. На территорию Дворца независимости сел вертолет.

Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»


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