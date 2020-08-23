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Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19

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  • 23.08.2020, 20:54
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Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19

Политик находится в тяжелом состоянии.

У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подтверждено инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. В настоящее время лидер оппозиционной партии "Батькивщина" находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 августа, передает DW.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока.

Ранее сообщалось, что от SARS-CoV-2 заболели и члены семьи Тимошенко - дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.


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