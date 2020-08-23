Марши за новую Беларуси охватили областные и районные центры 1 23.08.2020, 22:24

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Десятки тысяч людей протестовали в регионах 23 августа.

Марши за новую Беларусь прошли сегодня по всей стране. В областных центрах на площадь вышли тысячи людей с бело-красно-белыми флагами и плакатами. Во всех городах, кроме Гомеля, сейчас плохая погода, в некоторых льет проливной дождь. Но люди все равно остаются на улицах. Как выглядят белорусские города сейчас, смотрите в подборке «Онлайнера».

Гродно

В городе тысячи людей пришли на Советскую площадь, сообщает newgrodno.by. Люди пришли с бело-красно-белыми флагами и плакатами «Свободу политзаключенным», «Гродно — вольный город Беларуси», «Ну как ашчушчэния?» и так далее.

Сотрудники милиции предупредили, что мероприятие не санкционировано, и попросили всех разойтись. Тогда колонна прошла по улице Советской на площадь Ленина. Там участники митинга минутой молчания почтили память погибших во время демонстраций. На площади сейчас работает открытый микрофон, выступать могут все желающие.

В городе на митинг сегодня вышли 15 тыс. человек.

Могилев

Тысячи людей сегодня вышли на площадку возле Могилевского облисполкома. Затем митингующие отправились к горисполкому и остановились на площадке возле торгового центра «Атриум», сообщает MogilevOnline.

Милиция выстроилась возле исполкома и попыталась оттеснить протестующих и предупредила, что мероприятие несанкционированное, те просили сотрудников не топтать газон. Затем митингующие направились к площади Славы — известному в городе месту недалеко от ратуши.

Брест

В обед в Бресте шел проливной дождь. Несмотря на это, люди с зонтиками вышли на площадь Ленина. Спустя пару часов дождь закончился, и сейчас на площади находится, по примерным оценкам, около тысячи человек. Люди скандируют «Уходи».

На площадь вышли также и десантники. Как сообщает «Брестская газета», именно они следят за тем, чтобы не было провокаций.

Витебск

В Витебске люди вышли на площадку возле «пирамиды» — это бизнес-центр «Марко-Сити». Сотни людей с бело-красно-белыми флагами и плакатами «Гэта ўсё фоташоп» пошли по городу в сторону площади Победы.

В Витебске шел проливной дождь, сообщают «Народныя навіны Віцебска».

Гомель

Гомель, похоже, единственный областной город, в котором сегодня солнечно и тепло. В городских чатах пишут, что на улицы вышло 2—3 тыс. человек. Люди проходили мимо драмтеатра и возложили цветы на том месте, где погиб Александр Вихор.

Как сообщают «Сильные новости», люди скандируют «Гомель, выходи!», «Мы идем за правду», «Мы идем бесплатно», «Трибунал». Между тем мимо проезжает грузовик, из которого громко играет музыка, перебивая лозунги.