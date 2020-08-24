Сегодня Украина отмечает День Независимости 7 24.08.2020, 7:34

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В Киеве празднование пройдет на Михайловской и Софийской площадях.

В понедельник, 24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения независимости государства. Праздник отмечают ежегодно в один и тот же день, он является официальным государственным выходным, пишет "Зеркало недели. Украина".

Традиционно в этот день в Киеве проходил военный парад, но в этом году официального парада не будет. Центрами празднования в столице станут Софийская и Михайловская площади, а все массовые мероприятия будут проходить с учетом мер по предотвращению распространения коронавируса.

История праздника

Впервые праздник отметили 16 июля, поскольку именно в этот день в 1990 году была принята Декларацию о государственном суверенитете Украины. Но уже в 1991 году 24 августа был принят Акт провозглашения независимости Украины, поэтому праздник перенесли на этот день.

Перед провозглашением независимости состоялся всеукраинский референдум, на котором украинский народ подтвердил желание жить в независимой от СССР отдельной стране.

Тогда на вопрос "подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" утвердительно ответили 28 млн. 804 тыс. украинцев что составило 90,32% из тех, кто принял участие в голосовании.

Напомним, если бы сегодня проходил референдум о провозглашении независимости Украины, то 84% украинцев проголосовали бы "за", говорится в опросе, проведенном Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова. Против провозглашения государственной независимости проголосовали бы 15,6% опрошенных.

В то же время, если говорить о тех респондентах, которые затруднились с ответом, либо не пошли бы на референдум, то против независимости выступили бы менее 13% украинцев. В то же время поддержали бы независимость почти 68% граждан.

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