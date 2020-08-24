В Бельгии прошла самая многочисленная акция солидарности с Беларусью за всю историю 2 24.08.2020, 7:44

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Белорусы, литовцы и поляки выстроились в живую цепь в Брюсселе.

В столице Бельгии сотни людей выстроились в цепь солидарности с Беларусью. Акция была организована активистами белорусской диаспоры во взаимодействии с представителями литовской и польской диаспор Бельгии, пишет корреспондент cайта Сharter97.org в Брюсселе.

Участники акции скандировали: «Жыве Беларусь!», «Лукашенко в автозак», «Уходи», «Не забудем, не простим», «Разам и назаужды».

Участники акции держали белорусские, литовские, бельгийские национальные флаги и плакаты «Свободу политическим заключенным в Беларуси», «Уходи», «Беларусь хочет быть свободной», «Остановите пытки в Беларуси».

Акция в Брюсселе была частью международной кампании «Путь свободы»: в это же время цепи солидарности с Беларусью выстроились в Вильнюсе, Киеве, Варшаве.

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