Андрей Войнич: Никаких переговоров с убийцей 7 24.08.2020, 7:50

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Он должен сидеть в тюрьме.

Telegram-канал «Европейская Беларусь» публикует выступление активиста гражданской кампании Андрея Войнича в колонне Московского района Минска, идущей на Марш новой Беларуси.

«Лукашенко должен сидеть в тюрьме, а наши лидеры - Тихановский, Бабарико, Статкевич, Северинец - выйти на свободу.

Никаких переговоров с убийцей. Лукашенко - в автозак», - говорит в мегафон один из лидеров колонны, идущей к площади Независимости Андрей Войнич.

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