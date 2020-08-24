Андрей Войнич: Никаких переговоров с убийцей

Андрей Войнич: Никаких переговоров с убийцей7
- 24.08.2020, 7:50
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Он должен сидеть в тюрьме.
Telegram-канал «Европейская Беларусь» публикует выступление активиста гражданской кампании Андрея Войнича в колонне Московского района Минска, идущей на Марш новой Беларуси.
«Лукашенко должен сидеть в тюрьме, а наши лидеры - Тихановский, Бабарико, Статкевич, Северинец - выйти на свободу.
Никаких переговоров с убийцей. Лукашенко - в автозак», - говорит в мегафон один из лидеров колонны, идущей к площади Независимости Андрей Войнич.