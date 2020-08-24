«Путь свободы»: как литовцы поддержали белорусов 1 24.08.2020, 8:22

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Акция стартовала на Кафедральной площади Вильнюса.

23 августа в Литве прошла акция «Путь свободы» в поддержку белорусов. От Кафедральной площади в Вильнюсе до пограничного пункта Медининкай выстроилась живая цепь — по аналогии с акцией «Балтийский путь» 1989 года, когда люди, взявшись за руки, соединили Вильнюс, Ригу и Таллинн, пишет корреспондент сайта Сharter97.org в Вильнюсе.

На Кафедральной площади участники акции растянули 200-метровый бело-красно-белый флаг. На площадь пришел мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Очень важно, чтобы правда и свобода в Беларуси процветали. Люди Литвы солидарны с белорусами. Сегодняшней акцией мы показываем поддержку демократии и свободы в Беларуси», — сказал мэр корреспонденту Charter97.org. в Вильнюсе.

Ровно в 19.00 под звуки песни Виктора Цоя «Перемен» в небо поднялся воздушный шар с бело-красно-белым флагом.

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