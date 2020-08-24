В Южной Африке добыли один из крупнейших алмазов в мире 3 24.08.2020, 9:08

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Фото twitter.com/GemDiamondsLtd

Его стоимость может достичь $18 миллионов.

В Южной Африке нашли один из крупнейших в мире алмазов. Его достали с шахты Летсенг в Лесото. Его вес 442 карата, а стоимость может достичь 18 млн долл. О находке сообщили в Twitter британской компании Gem Diamonds Ltd, что эксплуатирует рудник, пишет unian.net.

"Это один из крупнейших алмазов, найденных в этом году. Это подтверждает важность рудника "Летсенг", где уже не впервые находят большие и высококачественные камни", - сказал в заявлении президент Gem Diamonds Клиффорд Элфик. По оценкам экспертов, цена алмаза после шлифовки, может достигать 18 млн долл.

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