«Баста!»: Силы таракана уже на исходе 21 24.08.2020, 9:10

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Дадим его окружению понять, что они не смогут справиться с этой волной.

Читеталь Telegram-канала "Баста!" поделился свои виденьем ситуации в Беларуси и предложил действенный способ, чтобы одержать окончательную победу.

"Сейчас достаточно очевидно что система работает с перегрузом, - пишет читатель. - Кроме того плана, который вы уже предложили, возможно стоит добавить еще действия, которые ее будут напрягать.

Распространять постоянно вживую, не только в сети, информацию, высмеивающую таракана, о его лжи, безумии и насилии, о наших успехах и уверенности в своей правоте и победе, о наших позитивных намерениях.

Везде и всегда должны присутствовать наши лозунги и требования - листовки, наклейки, арты, флешмобы, флаги, цветы, фотографии, звуковые ролики, песни.

Креативить. Наклеевать, раскладывать, распространять, показывать, озвучивать везде, где можно. На остановках, в транспорте, торговых центрах, на работе, в общественных и госучреждениях, в рекламе, проекциях на зданиях, на машинах.

Они должны замучаться все это убрать, очищать, глушить, слушать. Силы таракана уже на исходе. "Задолбаем" его нашей настойчивостью, своими обоснованными намерениями, требованиями и даже своим позитивом.

Дадим его окружению понять, что они не смогут справиться с этой волной, они устанут, перенапрягутся и система сломается".

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