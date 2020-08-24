Олег Басилашвили: Поддерживаю моих белорусских собратьев

Олег Басилашвили: Поддерживаю моих белорусских собратьев6
- 24.08.2020, 9:22
- 8,354
Известный советский актер солидарен с Беларусью.
Дочь известного советского и российского актера Олега Басилашвили Ксения Басилашвили опубликовала «Фейсбуке» пост солидарности с белорусами.
«Этот текст попросил разместить на моей странице в фейсбуке мой папа, актер Олег Басилашвили. С надеждой, что слова солидарности долетят до Минска:
- Поддерживаю моих белорусских театральных собратьев, а также художественного руководителя театра имени Янки Купалы, режиссера Николая Пинигина. Мы много работали с ним на сцене БДТ.
Без ужаса невозможно смотреть на издевательства властей над мирным народом. У любого нормального человека сердце обливается кровью глядя на мучения людей, которые осмелились осуществить свое конституционное право — выразить свое мнение».