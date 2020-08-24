Sankei Shimbun: Лукашенко, признай фальсификацию выборов и уходи! 2 24.08.2020, 9:38

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Фото: Виктор Толочко

Народ четко потребовал отставки диктатора.

Народ четко потребовал отставки диктатора, который попытался удержать власть за счет откровенно сфальсифицированных выборов. В Беларуси продолжаются крупномасштабные протесты в связи с выборами президента, которые прошли 9 августа, пишет японское издание Sankei Shimbun (перевод — inosmi.ru).

Александр Лукашенко у власти с 1994 года. Он должен осознать, что уже лишился легитимности. Лукашенко должен немедленно прекратить репрессии, уйти в отставку и дать зеленый свет демократическим выборам.

Центральная избирательная комиссия объявила, что Лукашенко набрал примерно 80% голосов и переизбрался на шестой срок. Штаб оппозиционного кандидатазаявил, что была серьезная подтасовка результатов голосования, поэтому не признает его.

Сразу же после выборов во всех городах Беларуси, включая Минск, вспыхнуло протестное движение, в ходе которого народ требует отставки диктатора.

Правоохранительные органы начали подавлять демонстрации с небывалой жестокостью. За три дня было задержано 60 тысяч человек. Многие получили многочисленные травмы, минимум два человека погибло. Тем не менее протесты не стихли и после этого. 16 августа в Минске отставки Лукашенко требовало около 200 тысяч человек. На государственных крупных предприятиях начались забастовки.

В ходе нынешних выборов администрация Лукашенко устранила трех влиятельных кандидатов от оппозиции. Тем не менее народ обеспечил мощную поддержку Тихановской, которая выдвинулась вместо своего арестованного мужа.

Экзитполы, проведенные неправительственными организациями, показали, что за оппозиционного кандидата проголосовало 80% избирателей. Также было опубликовано много документов с избирательных участков, свидетельствующих о сокрушительной победе оппозиции.

США и ЕС критикуют нечестные выборы и зверства в отношении демонстрантов. Европа решила ввести дополнительные санкции против Беларуси. Япония, а также западные страны, основанные на принципах демократии, должны оказать на администрацию Лукашенко максимальное давление.

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