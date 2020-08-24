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Анжелика Агурбаш: Режиму пришел конец

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  • 24.08.2020, 9:52
  • 10,101
Анжелика Агурбаш: Режиму пришел конец
Анжелика Агурбаш

Заслуженная артистка Беларуси пришла на акцию протеста к белорусскому посольству в Москве.

Заслуженная артистка Беларуси, певица Анжелика Агурбаш, которая много лет живет в Москве, пришла на акцию протеста к белорусскому посольству, чтобы «поддержать мирных белорусов, которые сегодня выходят на митинги и марши, рабочих, которые сегодня бастуют в Беларуси», пишет nn.by.

«Все мы боремся за себя, за своих детей, за будущее всеми любимой Беларуси, — сказала она телеканалу «Дождь». — У каждого из нас болит душа и сердце за то, что сейчас творится».

«Мы хотим жить без страха в свободной, демократической стране. Мы хотим мирно отстоять свое право жить. Мы хотим честных выборов, мы хотим жить, работать, любить, петь любимые песни без страха, без террора, насилия и агрессии», — добавила артистка.

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