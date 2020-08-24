Бьем по болевым точкам! 7 24.08.2020, 10:42

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Фото: ТАСС

Слова рабочих и стачкомов должны сейчас звучать на всю страну.

Читатель Telegram-канала "Баста!" поделился своим мнением о том, как можно ускорить процесс освобождения Беларуси от Лукашенко.

"За последнюю неделю нащупаны наиболее болезненные для Саши-таракана точки, - пишет читатель. - Это забастовки и личная безопасность.

На самом деле, они взаимосвязаны. Забастовки лишают его денег - силовикам нечем платить зарплаты и премии - охранять его некому. Вчера пришлось самому грозно усы топорщить и стволом размахивать, когда к его дворцу марш направился.

Бьем по болевым точкам. Усиливаем забастовки - везде, где можно. Не платим налоги и коммуналку. Не покупаем продукты в гипермаркетах.

Помогаем бастующим. Устраиваем блокады улиц утром в часу пик. Это делается легко - сам так сегодня поступил. Просто едем со скоростью 40 км/час. Уверяю, станет весь город.

Собираемся у предприятий, поддерживаем боевой дух рабочих. Бастуют намного больше, чем пишут об этом в СМИ - и журналисты не дорабатывают, не привыкли еще к новым условиям, и рабочией пока не умеют распространять информацию. Учимся быстро, времени нет.

Слова рабочих и стачкомов должны сейчас звучать на всю страну!"

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