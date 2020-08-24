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Лига чемпионов: «Бавария» в финале одержала трудную победу над «ПСЖ»

  • 24.08.2020, 11:02
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Лига чемпионов: «Бавария» в финале одержала трудную победу над «ПСЖ»
Фото: Getty Images

Немецкий клуб обыграл французский со счетом 1:0.

В матче финала Лиги чемпионов «Бавария» оказалась сильнее «ПСЖ» (1:0), пишет «Прессболл».

«ПСЖ» — «Бавария» — 0:1

ПСЖ: Навас, Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80), Маркиньюс, Паредес (Верратти, 65), Эррера (Дракслер, 72), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.

Бавария: Нойер, Киммих, Алаба, Боатенг (Зюле, 25), Дэйвис, Горецка, Тиагу Алькантара (Толиссо, 86), Мюллер, Гнабри (Коутинью, 68), Левандовски, Коман (Перишич, 68).

Предупреждения: Дэйвис, 28. Гнабри, 52. Паредес, 52. Зюле, 56. Неймар, 81. Тиагу Силва, 83. Кюрзава, 85. Мюллер, 90+4.

Гол: 0:1 — Коман (60).

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