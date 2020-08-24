В Украине снизился прирост коронавируса 24.08.2020, 11:21

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Фото: ТАСС

За воскресенье в стране выявили минимальное за пять дней количество заболевших.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, сообщила в понедельник, 24 августа, пресс-служба Минздрава, пишет «Корреспондент».

Днем ранее было 1987 случаев. А до этого три дня подряд более 2000. В частности, позавчера выявили рекордные 2 328 случаев.

"24 августа (состоянием на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные (+22), 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев", - говорится в сообщении.

За сутки выписаны 289 пациентов, всего - 2293.

За сутки проведено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.

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