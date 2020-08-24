Максим Винярский: Не простим труса Лукашенко

Максим Винярский: Не простим труса Лукашенко3
- 24.08.2020, 11:47
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Единственный человек, который устраивает беспорядки в стране - это диктатор.
Во время вчерашних протестов координатор "Европейской Беларуси" Максим Винярский обратился к белорусам:
"Мы никогда не простим трусу Лукашенко убийств наших товарищей - мирных демонстрантов. Мы не простим пыток наших товарищей, обвиненных им в организации "беспорядков" и брошенных в тюрьмы. Единственный человек, который устраивает беспорядки в стране - это Лукашенко"