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Максим Винярский: Не простим труса Лукашенко

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  • 24.08.2020, 11:47
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Максим Винярский: Не простим труса Лукашенко

Единственный человек, который устраивает беспорядки в стране - это диктатор.

Во время вчерашних протестов координатор "Европейской Беларуси" Максим Винярский обратился к белорусам:

"Мы никогда не простим трусу Лукашенко убийств наших товарищей - мирных демонстрантов. Мы не простим пыток наших товарищей, обвиненных им в организации "беспорядков" и брошенных в тюрьмы. Единственный человек, который устраивает беспорядки в стране - это Лукашенко"


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