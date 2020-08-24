Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Литвы 5 24.08.2020, 12:05

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Фото: charter97.org

Границу нарушил белорусский вертолет.

Из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства Литвы во время проведения "Пути свободы" в понедельник вручена нота Беларуси, сообщает Delfi.

"Белорусский вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай, в конце живой цепи людей.

"Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение", - добавил глава дипломатической службы Литвы.

Напомним, Минобороны Беларуси испугался бело-красно-белых воздушных шариков, запущенных во время проведения "Пути свободы".

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