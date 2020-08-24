Сергей Михалок стал заслуженным артистом Украины 24.08.2020, 12:13

Белорусский музыкант получил награду из рук украинского президента.

Сергею Михалку присвоено звание заслуженного артиста Украины, сообщает interfax.com.ua. Об этом было объявлено во время торжественной церемонии, которая проходит в Киеве в честь Дня независимости Украины.

Во время церемонии президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, ученым, врачам, полиции, артистам.

«Вручить почетное звание „Заслуженный артист Украины“ Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto», — объявил ведущий церемонии.

Звание «Заслуженный артист Украины» присваивается за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов, ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.

Фото: Brutto

Сергей Михалок попросил права на постоянное проживание в Украине в 2015 году. Он объяснил, что поддержка группой «Ляпис Трубецкой» революционных событий в Украине негативно и враждебно воспринимается властью Беларуси и России. Поэтому он, не отказываясь от белорусского гражданства, решил получить право на постоянное проживание в Украине.