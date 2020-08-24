В мире зафиксировано уже более 23 миллионов случаев заражения COVID-19 24.08.2020, 12:08

Фото: Getty Images

Как выглядит статистика заболевания на данный момент.

В мире уже более 23 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 809 011 случаях смерти и более 15 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.

США – 5 703 586

Бразилия – 3 605 783

Индия – 3 106 348

По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 954 328

ЮАР – 609 773

Перу – 594 326

Мексика – 560 164

Колумбия – 541 139

Чили – 397 665

Испания – 386 054

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