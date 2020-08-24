В мире зафиксировано уже более 23 миллионов случаев заражения COVID-19
- 24.08.2020, 12:08
Как выглядит статистика заболевания на данный момент.
В мире уже более 23 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 809 011 случаях смерти и более 15 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.
США – 5 703 586
Бразилия – 3 605 783
Индия – 3 106 348
По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 954 328
ЮАР – 609 773
Перу – 594 326
Мексика – 560 164
Колумбия – 541 139
Чили – 397 665
Испания – 386 054