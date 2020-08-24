«Брестское пиво» уходит в частные руки 11 24.08.2020, 12:51

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Завод продавали пять лет.

Владельцем «Брестского пива» стала компания «Мульти Трейд Групп», сообщил Onliner антикризисный управляющий пивоваренного завода Димитрий Поливко. Ожидается, что осенью новое руководство выйдет на завод, расплатится со всеми долгами и переделает производство так, чтобы оно генерировало деньги вместо убытков.

— Пока что предприятие в санации, — рассказал Димитрий Поливако. — Сезон проходит сложно. Однозначно необходимо вливание инвестиций для того, чтобы была возможность расширить рынок сбыта. Сами не выкарабкаемся. Выходов было два: или инвесторы, или закрытие.

Теперь порядок такой: мы ведем работу по заключению мирового соглашения с кредиторами. Потом предприятие выходит из процедуры экономической несостоятельности. Затем новый владелец назначает своего руководителя и полноправно начинает управлять всеми процессами. Государство поставило свои условия: сохранение профиля, числа рабочих мест, зарплаты и платежи по мировому соглашению (оплата долгов). Думаю, в течение месяца-полутора мы эти вопросы закроем. Осенью новые хозяева должны приступить к работе.

Кто такие «Мульти Трейд Групп»?

По информации «Вечернего Бреста», ООО «Мульти Трейд Групп» зарегистрировано в Москве и является частью армянского концерна «Мульти Групп». В состав компании входят такие известные предприятия, как Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», «Пивоваренный завод „Котайк“» и многие другие. В том числе «БК — Горна Баня» из Софии. Ожидается, что именно эта компания будет развивать производство и выпуск продукции на «Брестском пиве».

«БК — Горна Баня» стала одним из ведущих производителей бутилированной минеральной и столовой воды, газированных безалкогольных напитков в Болгарии. Восемь лет назад занялась также выпуском фруктовых соков и нектаров

Дело о банкротстве «Брестского пива» было возбуждено летом 2014-го.

Многочисленные попытки продажи оставались несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Брестской области принадлежал 1 911 557 акций ОАО, или почти 90%. На продажу выставлялся весь пакет акций, начальная стоимость которого оценивалась в 163 млрд 620 млн неденоминированных белорусских рублей (около $11 млн). По мнению государства, через три сезона, в конце 2017 года, «Брестское пиво» под новым руководством должно было выйти на прибыльную работу.

Брестский пиввинкомбинат, впоследствии преобразованный в ОАО «Брестское пиво», был основан в 1970 году.

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