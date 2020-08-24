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«Баста!»: Стал один завод в городе — станут и остальные!

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  • 24.08.2020, 12:55
  • 9,045
«Баста!»: Стал один завод в городе — станут и остальные!

Одно из ключевых направлений протестов — это забастовки.

Они нужны везде - и на крупных заводах, и на небольших предприятиях. Давайте вместе расширять и усиливать рабочее движение, пишет Telegram-канал "Баста!".

Наш канал называется "Баста!", еще когда мы начинали работу, мы готовились к тому, что происходит сейчас - ко всеобщей забастовке. Мы готовы делиться опытом наших товарищей в других странах. Мы поможем организовать забастовку на вашем предприятии. Мы распространим информацию о вашей борьбе на весь мир.

Нам нужна и более подробная информация от вас - от тех, кто сейчас бастует. В организации протестов важно подавать пример. Стал один завод в городе - все об этом узнали - станут и остальные!

Пишите нам, становитесь рабкорами канала "Баста!".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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