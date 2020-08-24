Киев — официальному Минску: Революция достоинства учит прислушиваться к мнению народа 10 24.08.2020, 13:30

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ФОТО: GETTY IMAGES

Украина ответила МИД Беларуси.

МИД Украины ответил на заявления белорусского внешнеполитического ведомства, которое рекомендовало Киеву заняться собственными делами и не давать «заезженные советы». В Киеве рекомендовали белорусским коллегам не отказываться от дружеских советов и напомнили о бессмысленности силового подавления протестов.

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИДа, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — говорится в заявлении МИД Украины.

В Киеве подчеркнули, что Беларусь для Украины не просто сосед, но и страна, с которой на Украине желают иметь дружеские отношения. «Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», — заключили в украинском МИДе.

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