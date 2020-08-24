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Журналист ТАСС ответил на заявление Лукашенко о «постановочных фото» своей историей о пытках

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  • 24.08.2020, 13:37
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Журналист ТАСС ответил на заявление Лукашенко о «постановочных фото» своей историей о пытках
Юрий Шамшур

Белорусские силовики целенаправленно охотились на сотрудников медиа.

Аккредитованный в Беларуси журналист российского агентства ТАСС Юрий Шамшур рассказал, что во время разгона акций протестующих силовики целенаправленно охотились на сотрудников медиа.

Он описал в «Фейсбуке» историю своего задержания ОМОНом, издевательств и избиений в ночь 11 августа, когда он от ударов потерял сознание.

«Ночь. 11 августа. Внутренние войска продвигаются по улице Притыцкого в районе метро "Кунцевщина", не получая никакого сопротивления со стороны немногочисленных участников протеста, а по большому счету, рядовых зевак. "Защитники конституционного строя", гремя дубинками по щитам, бодро перешагивают через вытащенные на проезжую часть бетонные тумбы для цветников и контейнеров для мусора. Скопления людей перед ними нет, несколько человек стоит у подъезда, примерно в 60 метрах от проезжей части. С ними - аккредитованный МИД Беларуси, обозначенный надписями PRESS и болтающейся на груди аккредитационной карточкой корреспондент, освещающий события в стране. Вояки ринулись во дворы, сметая все на своему пути.

- Не трогай прессу! – кричит один из пяти приближающихся к журналисту силовиков.

- Мне по..й! Сука, что ты здесь делаешь? – кричат его сослуживцы, обрушивая шквал ударов дубинками по голове и остальным частям тела. В какой-то момент своими небольшими руками, в один момент увеличившимися в объеме в несколько раз, удается закрыть голову.

Спустя несколько минут приходишь в сознание, когда тебя под руки ведут двое. Просишь обратить внимание на аккредитацию МИД, позвонить пресс-секретарю МВД.

- Не дергайся, а то прострелим яйца! – слышен хохот. Бравые "рабята" забрасывают в автозак, там принимает, "товарищ прапорщик", перебрасывая из одной руки в другую ружье.

- Добро пожаловать на наш авиалайнер – смеется один из вояк. - Лысый, на колени! Лицом в пол! – потребовал он, сняв очки и выключив телефон журналиста.

Рядом, уткнувшись в пол, на коленях стояли двое мужчин. У одного из головы сочилась кровь. Другой – пытался объяснить, что попал "под раздачу", добираясь из троллейбусного парка после окончания смены. Вскоре конвейер хапуна заработал быстрее. В автозак стали забрасывать и избивать мужчин. Двух девушек не трогали, но на колени поставили и их.

- Сволочи, каких перемен вы требуете? Почему, суки, вам не нравится наш президент? Мы не дадим вам, пидарасы, разорвать нашу страну. Почему мы должны ночи не спать, собирая вас по улицам? – орал во все горло защитник порядка. Его сослуживец в это время пытался общаться с девушками, играясь с ружьем, демонстрируя его размер и намекая при этом на свои мужские способности.

- Подержи (ружье), только осторожно, не нажимай, а то все взлетим на воздух – сказал товарищ прапорщик, обращаясь к молодой девушке.

- Лысый, что у тебя болтается на шее – спросил он у корреспондента. – Аккредитация МИД – ответил журналист. – А что такое МИД? – пытался выяснить товарищ прапорщик.

Минут через 40 началась перегрузка в омоновский автозак. Задержанных по очереди подводили к дверям машины.

- Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями. Погода за бортом ху…я – провожал задержанных возмутителей порядка бравый солдат ударами дубинки. Журналиста сея участь минула. Из омоновского автозака доносились удары и крики. - Стой рядом, погрузим этих сволочей, потом пойдешь ты – сказал омоновец, обращаясь к корреспонденту. Повисла пауза. В этот момент подошли двое омоновцев из другой бригады. – "Пресса, какого … ты тут делаешь? – спросили они. Стало понятно: надо не торопясь уходить. Через три-четыре минуты работника пера приютил один из темных дворов Каменной горки.

P.S. Фото не постановочное», – написал он.

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