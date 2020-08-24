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Откуда взялись огромные бело-красно-белые флаги на воскресных шествиях?

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  • 24.08.2020, 13:49
  • 10,281
Откуда взялись огромные бело-красно-белые флаги на воскресных шествиях?
Фото: AP

Об этом рассказали их создатели.

Яркая деталь воскресных шествий, которые уже вторую неделю проходят в столице — огромные бело-красно-белые флаги. В Сети можно встретить множество версий по поводу их создания, включая самые конспирологические. Чтобы рассказать, как все было на самом деле, с журналистами связались люди, благодаря которым на улицах города и появились эти кинематографичные полотна. По просьбе героев, их комментарии публикуются анонимно, пишет tut.by.

— Конечно, мне бы хотелось рассказывать о том, как мы создавали флаги, когда это будет безопасно: с именами и благодарностями в адрес всех, кто помогал, — делится герой. — Но придется сделать это раньше и анонимно. Связаться с редакцией меня побудила куча сообщений о том, что флаги — это якобы доказательство того, что шествие готовилось долгое время и организовано за деньги «кукловодов» — то ли российских, то ли западных. Когда знаешь, как все происходило, читать это особенно смешно. (Улыбается.)

К спорам о «бэкграунде» бело-красно-белого знамени герой относится философски и отмечает: история флага пишется прямо сейчас.

— Я недавно услышал разговор молодых ребят, наверное, им 20 только исполнилось. Они смотрели на девушек, которые стояли через дорогу с флагами, и вдруг один говорит другому: «Слушай, я понял смысл нашего флага! Белая лента — наше противостояние, а красное — та кровь, которая пролилась на протяжении протестов». И второй: «Да, точно, так и есть!». Возможно, в силу возраста. они еще не знают исторического контекста, но уже создают свой.

Ну, а история создания огромных флагов началась в чате одного из районов Минска. Минчан вдохновил гродненский 100-метровый флаг, и захотелось сделать то же в своем городе. И удалось: флаги размером 60 на 40 метров появились, считай, за сутки.

— Никакого финансирования проекта извне не было! Мы сбросились — кто сколько мог, столько и перечислил. Кто 5 рублей, кто 10.

Какой материал выбрать и где его покупать — тоже решали вместе. Поначалу продавцы говорили, что ткань в остатках, да и цены были серьезными. Но когда узнавали, для чего нам нужно полотно — шли на склад, а стоимость ткани уменьшалась как минимум на треть от стартовой.

В итоге одна из девушек в нашем чате нашла поставщиков, которые и вовсе согласились отдать три целых рулона по себестоимости. Сказали, что для такого дела не жалко.

Герой подчеркивает: все делали то, что могли, без каких-либо организаторов, списков поручений и контроля — исключительно на волонтерских началах. Швеи, которые шили огромные флаги, тоже работали бесплатно. Они объединили свои усилия, заранее продумали план работы и справились с ней всего за 3 часа. Мужчина вспоминает: когда швеям только принесли ткань, они сказали: «Спасибо мальчики, что исправляете наши ошибки».

— У меня в этот момент слезы навернулись, — делится герой. — Хотя понимаешь, что плакать рано. Мы в самом начале долгого и трудного пути. Но с другой стороны: на этом пути нас поддерживают маленькие победы. А создание флагов — одна из таких побед.

И не только потому, что все удалось. Но и потому, что благодаря флагу мы узнали своих соседей, поняли, среди каких прекрасных людей живем, и как быстро, дружно мы умеем объединяться. Не зря пишут, что гражданское общество в Беларуси рождается сейчас — так и есть. По-моему, все началось еще во время коронавируса, когда мы поняли, что никто, кроме нас, не защитит себя и свою семью. Потом были проблемы с водой — и весь город консолидировался, чтобы помочь друг другу. Теперь это…

И мы видим, что наше самостоятельное, «партизанское» общество способно любые проблемы решить, если ему не мешать. А все благодаря взаимопомощи и общей идее: жить в свободной, честной, справедливой Беларуси.

Вспоминая предположения комментаторов о том, что флаги готовились не меньше двух недель и над ними работала огромная команда, мужчина смеется. И утверждает: понадобилось работа пяти швей и всего 20 часов между возникновением идеи и моментом, когда весь район вышел на улицу вместе со своим флагом.

— На каждом этапе люди готовы были помогать бесплатно, потому что это не про деньги, а про будущее. Будущее наших детей. И про наше будущее тоже, я надеюсь, — говорит он. — Трудно доказать тем, кто не верит, что это единственное объяснение. Слышал, что людей, которые попадали на Окрестина, силовики постоянно спрашивали: «Кто вас координирует? Кто вам платит?» И никак не могли поверить, что нет оплаты и заданий. Нет автобусов, в которых нам раздают плакаты и заставляют заучивать кричалки.

Все это лежит совсем в другой плоскости: люди не сговариваясь знают, ради чего. Фраза «ведь все всё понимают» обрела другой смысл. Не «все всё понимают, поэтому сидят дома», а «все всё понимают, поэтому выходят на улицы».

И сколько бы времени и сил ни понадобилось, мы будем отстаивать свою страну — ту страну, в которой действительно хочется жить.

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