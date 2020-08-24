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В Киеве прошел Марш защитников Украины, который охватил весь центр города

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  • 24.08.2020, 13:56
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В Киеве прошел Марш защитников Украины, который охватил весь центр города
Фото: Сергей Нужненко RFE/RL

Шествие завершилось гимном на Майдане.

Второй год подряд ветеранские организации Украины провели в День Независимости свой Марш защитников — шествие в центре Киева, альтернативное официальной программе празднований, пишет «Новое Время»

В этом году, как и в прошлом, участники акции прошли маршем от столичного парка Шевченко до Майдана Незалежности и Европейской площади.

Марш продолжался около четырех часов и стал самым массовым «народным» празднованием Дня независмости Украины в 2020 году. В финале его участники исполнили гимн и провели вече на главной площади столицы.

В трансляции Радио Свобода отметили, что в марше приняли участие несколько десятков тысяч людей и шествие по своему масштабу, вероятно, превзошло прошлогодний марш. Позже сегодня ориентировочное число участников назовет Нацполиция.

В шествии участвовал и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Первыми в колоннах шли семьи погибших украинских военных и героев Небесной Сотни, а также получившие ранения воины и участники Революции Достоинства.

Поддержать ветеранов и принять участие в шествии пришли тысячи людей. В итоге людьми был заполнен весь парк Шевченко, улица Владимирская от пересечения с бульваром Шевченко до перекрёстка с улицей Льва Толстого, а также бульвар Шевченко от ул. Терещенковской до станции Университет, Крещатик, Майдан Незалежности.

Среди организаторов нынешнего Марша защитников — фонд Вернись живым, Движение ветеранов Украины и более десятка других ветеранских объединений со всей страны.

Ранее в оргкомитете Марша защитников заявили, что в нынешнем году участники шествия намерены требовать от президента подать в Верховную Раду законопроект О защите государственности от коллаборационизма и агентов враждебного влияния, определив его как неотложный.

«Любое участие в совершении совместных с врагом действий, направленных на причинение вреда Украине, должно расцениваться как коллаборационизм. То есть коллаборационист — это гражданин Украины, который пошел на сотрудничество с оккупантом, это человек, который каким-либо образом способствует врагу — организационно, информационно, медийно», — пояснил представитель Движения ветеранов Украины Антона Колумбет. А понятие «агенты враждебного влияния», по его словам, подразумевает «юридических лиц, которые совершают такие же действия, как коллаборационисты, но прикрываются статусом юридического лица».

В 2019 году в Марше защитников Украины в Киеве приняли участие более 20 тыс. человек.


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