«Беларуськалий» охвачен «итальянской забастовкой» 7 24.08.2020, 14:24

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Фото: euroradio.fm

Ранее в знак протеста перестало работать 1-е рудоуправление.

Утром 24 августа в телеграм-канале стачкома «Беларуськалия» появилось обращение к шахтёрам, работникам обогатительных фабрик и вспомогательных цехов, передает «Еврорадио». Стачком просит их… работать!

Работать нужно «согласно рабочих инструкций и соблюдая технику безопасности на рабочих местах». Что это значит? Никакой больше забастовки?

— Нет, наоборот, мы призываем людей поддержать забастовку. Но таким образом, чтобы человек чувствовал себя спокойно, уверенно, — комментирует сопредседатель стачкома Анатолий Бокун. — Он, соблюдая технику безопасности, прекращает работу. К сожалению или к счастью, если работать, соблюдая все прописанные нормы, то работу нужно прекращать, потому что это невозможно. Есть масса оснований для того, чтобы работу прекращать.

Сотрудники «Беларуськалия», решившие бастовать, разделятся на две категории: те, кто не работает совсем, и те, кто бастует по «итальянскому сценарию» — с соблюдением всех норм и техники безопасности.

— Дело в том, что многие не решились выйти на площадь, потому что у многих арендное жильё, съёмное жильё, своего жилья нету, человек не знает, как ему дальше жить. Народ, который поддерживает забастовку, будет работать по «итальянке». Есть у нас костяк, который совсем на работу не ходит, остальные будут поддерживать на рабочих местах, работать строго по инструкциям, — рассказывает представитель коллектива четвёртого рудника Пётр Печкуров.

Итальянская забастовка — форма протеста, не менее действенная, чем обычная забастовка. В этом случае рабочие строго выполняют свои должностные обязанности и неукоснительно соблюдают технику безопасности и трудовой режим. Часто работать в строгом соответствии с инструкциями невозможно: мешают обстоятельства, на которые до поры закрывали глаза работник и работодатель.

Работа в режиме итальянской забастовки приводит к убыткам для предприятий. А бороться с ней очень трудно, и привлечь к ответственности работающих вряд ли получится. Ведь по факту рабочие ничего не нарушают. Наоборот, настаивают на соблюдении всех инструкций.

Напомним, ранее стало известно, что несмотря на давление администрации, рабочие «Беларуськалия» продолжают бастовать. 1- рудоуправление стоит.

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