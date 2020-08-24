Габриэлюс Ландсбергис: Литва может ввести санкции против награжденных Лукашенко за «безупречную службу» 26 24.08.2020, 14:28

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Габриэлюс Ландсбергис

В этом списке 300 белорусских силовиков.

Глава партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что политики обратились в МИД Литвы с предложением ввести санкции против тех, кого Лукашенко накануне наградил «за безупречную службу», сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

Ландсбергис отметил, что санкционный список из 32 человек, который утвердил МИД Литвы — «слишком мало и слишком поздно».

«Такой список мы могли бы утвердить сразу после сфальсифицированных выборов, когда начались первые избиения и задержания. Сейчас нужно говорить о настоящем санкционном списке. Очень интересно, что Лукашенко сам обнародовал список из 300 человек, награжденных за "безупречную службу" — теперь мы легко можем ввести санкции против тех, кто причинил вред людям. Наша задача — сообщить, что Литва закрыта для таких людей. Европа и весь западный мир должны задать себе один и тот же вопрос: нормально ли для них, что эти убийцы, преступники и насильники будут посещать Запад?», — сказал Ландсбергис.

Литовский политик добавил, что есть страны, готовые помочь Беларуси, которая выберет путь демократии. Ландсбергис отметил, что парламент Литвы практически единогласно принял резолюцию, не признающую сфальсифицированные выборы. «Пока что политическая элита Литвы делает многое», — заключил Ландсбергис.

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