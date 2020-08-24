«Требование об уходе Лукашенко должно быть выполнено»: забастовка на «Гроднопромстрой» идет полным ходом 3 24.08.2020, 15:21

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Фото: NEXTA

Кроме отказа от работы практикуется «итальянская забастовка».

Как сообщает Telegram-канал "Беларусь бастует!", на "Гроднопромстрой" забастовка идет полным ходом.

"На объекте "онкоцентр" из 100 человек ходит на работу 50-60, но работают спустя рукава, с низкой производительностью.

Остальные отмазываются, как могут: не приходят вообще, или приходят и демонстративно уходят.

Сначала начальство угрожало, что других мол найдём на ваше место, но сейчас говорят: "Ладно, уходите, но завтра приходите, вдруг передумаете..."

Мужики все настроены категорически, ни о каких компромиссах речи никто вести не думает - требование об уходе Лукашенко должно быть выполнено и точка! Да и зарплата 1000 руб (320€!) за тяжёлый физический труд - это мизер".

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