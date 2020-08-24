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Правительство Германии: Белорусы демонстрируют мужество

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  • 24.08.2020, 15:39
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Правительство Германии: Белорусы демонстрируют мужество
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Берлин пристально следит за ситуацией в Беларуси.

Правительство Германии обеспокоено событиями в Беларуси и считает недопустимыми действия местных правоохранителей в отношении оппозиции.

Об этом 24 августа заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает «Интерфакс».

«Люди в Беларуси демонстрируют немало мужества. У них должна быть возможность определять будущее своей страны. С нашей точки зрения неправильно, что градус репрессий режима повышается», — сказал журналистам в Берлине Зайберт.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сказал, что министерство «внимательно следит за развитием событий». «Мы призываем не использовать насилие против мирных демонстрантов, деятельность оппозиции должна быть обеспечена», — добавил он.

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