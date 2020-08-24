Услужливый идиот или Штирлиц на общественных началах? 11 Виктор Шендерович

24.08.2020, 15:43

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Виктор Шендерович

Если ставилась задача еще подогреть протест, то БелТА с ней справилась.

"Как крысы разбежались", — говорит глава режима, глядя через иллюминатор на площадь, где собрались десятки тысяч протестующих граждан его страны.

С умом и психической адекватностью Лукашенко все ясно, вопрос в другом: редактор на государственном телевидении, принявший решение выдать съемку в эфир так, чтобы текст был отчетливо слышен, — услужливый идиот или Штирлиц на общественных началах?

Потому что если ставилась задача еще подогреть протест, то БелТА с ней справилась.

Виктор Шендерович, "Фейсбук"

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