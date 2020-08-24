Акция солидарности с белорусами прошла в Дюссельдорфе
Люди вышли на центральную площадь города.
В Немецком Дюссельдорфе прошла акция в поддержку протестующих белорусов, сообщает Telegram-канал «Баста!».
Крупные акции прошли сегодня также в США и Канаде.
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