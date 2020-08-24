Акция солидарности с белорусами прошла в Дюссельдорфе 24.08.2020, 15:48

1,866

Люди вышли на центральную площадь города.

В Немецком Дюссельдорфе прошла акция в поддержку протестующих белорусов, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Крупные акции прошли сегодня также в США и Канаде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.