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Акция солидарности с белорусами прошла в Дюссельдорфе

  • 24.08.2020, 15:48
  • 1,866
Акция солидарности с белорусами прошла в Дюссельдорфе

Люди вышли на центральную площадь города.

В Немецком Дюссельдорфе прошла акция в поддержку протестующих белорусов, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Крупные акции прошли сегодня также в США и Канаде.

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