Проект «База данных» публикует информацию о белорусских преступниках в погонах 13 24.08.2020, 16:05

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Фото: tut.by

Собранные данные станут основанием для персональных санкций.

Онлайн-проект «База данных. Ответят все» собирает и публикует информацию о людях, незаконно применяющих силу против участников акций протеста. Уже несколько лет проект собирал данные о российских силовиках, нарушающих закон и применяющих силу против мирных граждан. Сейчас «База данных» занялась белорусскими преступниками в погонах.

Корреспондент Charter97.org в Вильнюсе поговорила с одним из основателей проекта Антоном Громовым.

- Несколько лет проект собирал данные о российских силовиках, необоснованно применяющих силу против мирных граждан. Сейчас вы занялись белорусскими силовиками, грубо нарушающими закон и права человека. Почему вы решили сфокусироваться на Беларуси?

- У меня у самого есть белорусские корни — для меня эти события имеют личное значение. Я воспринимаю белорусов как близких нам граждан, оказавшихся под машиной системы. В этой борьбе крайне важно поддержать белорусский народ — это моральный долг всех свободных людей. Это правильно с точки зрения закона — мы все видим очевидные нарушения прав человека и гражданина на уровне африканских стран. Это абсолютно неприемлемо в Европе в 21-ом веке. Для всех цивилизованных стран это просто дикость и геноцид в самом центре Европы. Мы не должны молчать. Мы хотим показать, что русские — на стороне белорусского народа и мы уважаем ваш выбор.

- В вашем телеграм-канале уже опубликованы данные людей, причастных к избиениям и насилию против мирных граждан. Как вы собираете эти данные?

- Мы используем методы, основанные на открытых источниках. Это и методы машинного поиска при помощи разных систем, это различные приложения и боты, которые ведут обработку по изображениям. Есть слитые базы данных, есть купленные базы данных, которыми мы располагаем. Большая помощь поступает со стороны как раз самих белорусов — они присылают эти данные. Очень большой процент информации мы получаем от сотрудников силовых ведомств Беларуси — наша работа получила большой отклик.

Белорусские силовики, которые помогают установить преступников в погонах, большие молодцы. Мы выступаем против коллективной ответственности. Многие сейчас склонны обобщать, мол, все силовики плохие, все они фашисты, каратели и СС-овцы. Мы считаем, что нужно рассматривать вину конкретного человека. Если силовик не совершал преступления, ему стоит помочь перейти на правильную сторону. В некоторых аналогичных нашему проектах выкладываются данные не только силовиков, нарушивших закон, но и их жен, детей, любовниц и так далее. Это, с нашей точки зрения недопустимо.

- Что вы делаете с собранными данными?

- Уже понятно, что против белорусского режима будут санкции. Если до кровавых событий Европа колебалась, то сейчас Лукашенко уже довел всех. Собранные данные станут основанием для персональных санкций. Мы готовы делать доклад, мы готовы сотрудничать с фондами, НКО, парламентскими комиссиями стран ЕС, Конгрессом США. Люди, ответственные за насилие, должны за него ответить. За каждым солдатом есть кто-то, кто отдал приказ. И в первую очередь мы говорим как раз о старшем составе, который отдает преступные приказы.

Важно, чтобы исполнители этих приказов понимали: ответственность наступит. Она может быть правовой, а может быть и не правовой. Мы против этого, не поддерживаем эти методы, но тем не менее: никто не сможет остановить народ, если избиения, насилие и убийства продолжатся. Никто не сможет остановить этого, если сейчас мировое сообщество не примет самые жесткие меры против белорусского режима и тех, кто его поддерживает.

- Пока данные о белорусских силовиках, нарушивших закон, публикуются только в телеграм-канале. Планируете ли вы переносить их и на сайт проекта?

- Все данные будут переноситься и на сайт. Мы переводим информацию и на английский язык. Основная наша работа идет «в тени» — мы передаем данные нашим коллегам, парламентариям, представителям ответственных ведомств западных стран по запросам. Мы готовим большой доклад для передачи в Европейский суд по правам человека и призываем белорусских коллег присоединиться к этому с тем, чтобы была оказана помощь пострадавшим, были подготовлены иски и санкции против режима Лукашенко.

То, что мы делаем — это добровольческий проект. Мы будем рады поддержке, в первую очередь материальной — надо поддерживать наших IT-специалистов и юристов, дающих заключения. Сейчас есть поток людей, которые помогают проекту материально, большой отклик как со стороны русских и белорусов, так и из других стран.

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