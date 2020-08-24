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Черная метка для диктаторов

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  • 24.08.2020, 16:21
  • 10,012
Черная метка для диктаторов

Пять правителей, которые позировали с оружием возле своих дворцов.

23 августа Лукашенко впервые появился на видео со стрелковым оружием в руках, причем не на военном полигоне и не на заводе, а в центре Минска. Видимо, ожидалось, что «решительный вид» должен вдохновить его последний электорат – ОМОН, части спецназначения и чиновников, передает «Белсат».

Однако кадры с вооруженным диктатором возле своего дворца не предвещают ничего хорошего. Обычно это значит, что власть этого политика заканчивается. По крайней мере, мы имеем такие примеры из истории.

«Мы с вами до конца!» – кричали некоторые ОМОНовцы Лукашенко, косвенно говоря о том, что конец этот они уже видят и о нем думают. Впрочем, именно в таких ситуациях, когда конец власти приближается, мы и видим, как политические «лидеры» начинают с оружием сниматься на фото и видео на ступеньках своих резиденций. Раньше для этого просто не бывает повода.

В 1973 году почти так же выглядел левый президент Чили Сальвадор Альенде во время военного переворота под руководством Аугусто Пиночета. По последним данным, Альенде застрелился.

Жестокий диктатор Уганды и каннибал (не в переносном смысле) Иди Амин часто позировал с оружием среди своих военных, однако это никак не помогло ему победить в войне с Танзанией, которую он сам и начал. Часть угандийской армии выступила против диктатора и даже военная помощь от ливийского диктатора Муаммара Каддафи не спасла Амина от потери власти и бегства в Саудовскую Аравию в 1979 году.

Амин, среди прочего, отличился тем, что объявил войну США на один день, а на следующий ее завершил, объявив себя победителем. Ничего не напоминает?

В решительные моменты демонстрировал свою силу с оружием в руках иракский диктатор Саддам Хусейн. Жонглирование то ружьем, то АК-47 с балкона действовало совсем не на всех – сначала Хусейн захватил Кувейт в 1990 году, но уже в начале 1991-го проиграл войну международной коалиции, которая освободила Кувейт и наложила на Ирак жесткие санкции. После международной интервенции в Ирак он скрывался, был арестован и осужден в 2006 году на смерть иракским судом за геноцид собственного народа.

Эстафету от Амина перенял сам Каддафи. Во время «Арабской весны» он до последнего боролся за власть, демонстрировал свою решимость с калашниковым в руках, приказывая армии стрелять в собственных граждан, однако погиб очень жестокой смертью.

Амин обнимался с Каддафи, а с Каддафи не так давно обнимался уже сам Лукашенко.

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