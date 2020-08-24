закрыть
24 августа 2020, понедельник, 17:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Создана самая эффективная вакцина от коронавируса

  • 24.08.2020, 16:38
  • 2,573
Создана самая эффективная вакцина от коронавируса

Ученые Медицинской школы университета Вашингтона создали вакцину, которую можно вводить одной дозой через нос.

Ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе создали вакцину, нацеленную на вирус SARS-CoV-2, которую можно вводить одной дозой через нос. Испытания препарата на мышах показали, что он более эффективен в предотвращении заражения млекопитающих, восприимчивых к коронавирусу, чем обычные инъекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, пишет lenta.ua.

Исследователи обнаружили, что назальное применение вакцины вызывает сильный иммунный ответ во всем организме, однако наибольшая защита формируется в самой носовой полости и дыхательных путях. Результаты тестирования показали, что у грызунов образуется стерилизующий иммунитет, когда нет никаких признаков заражения после намеренного внедрения вируса в организм.

В ходе разработки вакцины ученые вставили S-белок, участвующий в заражении коронавирусом здоровых клеток, внутрь аденовируса, вызывающего обычную простуду. Для этой цели аденовирус был обезврежен, чтобы служить простым переносчиком S-белка к клеткам носовой полости. В сам S-белок были внесены дополнительные мутации, способствующие активному образованию антител.

Исследователи сравнили вакцины, которые вводили мышам двумя способами — в нос и внутримышечно. Хотя инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращал пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких. Такая вакцина может снизить тяжесть COVID-19, но она не предотвращает инфекцию и передачу вируса другим людям. Назальная вакцина не дает коронавирусу размножаться в верхних дыхательных путях. Однако необходимы дальнейшие испытания, в том числе с участием людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш