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Telegram-каналы призывают минчан в 19:00 традиционно выйти на площадь Независимости

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  • 24.08.2020, 16:30
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Telegram-каналы призывают минчан в 19:00 традиционно выйти на площадь Независимости

В регионах люди могут собираться на центральных площадях и улицах.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые каналы и блогеры опубликовали план действий на 24 августа.

Останавливаться нельзя. Двигаемся дальше!

Ключевые направления — наращивание уличной активности и расширение забастовки.

Протест

Выходим на локальные акции в любой точке городов и поселков в любое время. Долбим власть со всех сторон.

Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы — партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.

Вечером собираемся на центральных площадях, общаемся, танцуем, поем, обсуждаем новости.

Минск - площадь Независимости, 19.00. Время и место встречи — постоянно и неизменно!

Забастовка

Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто — прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.

Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не ведемся на предложения «не нагнетать ситуацию», «потерпеть», «остыть».

У нас очень четкие, понятные, измеримые требования и никакой компромисс до их выполнения недопустим!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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