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Глава МИД Литвы: Нужно добиваться быстрого введения санкций против режима Лукашенко

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  • 24.08.2020, 16:32
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Глава МИД Литвы: Нужно добиваться быстрого введения санкций против режима Лукашенко
ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС

Европа должна встать на сторону протестующих белорусов.

24 августа в Вильнюсе проходит «Форум Калиновского». Литовские, белорусские и международные политики и представители гражданского общества обсуждают ситуацию в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

На форуме выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Министр считает, что необходимо четко заявить: то, что происходит в Беларуси, в Европе — неприемлемо, к этому невозможно относиться толерантно. Линкявичюс напомнил, что белорусы не требуют ничего сверхъестественного — только возможности самостоятельно решать будущее своей страны.

«Мы должны встать на их сторону: в первую очередь, сделать, что можем, чтобы добиться международной позиции, основанной на ценностях. И это должны быть не только заявления, но и быстро введенные санкции», — заявил Линас Линкявичюс. Он добавил, что речь идет не об экономических санкциях, которые в итоге вредят населению страны, но о персональных санкциях. «Мы можем сделать такой список, мы должны изолировать нынешних власть имущих и дать понять, что в этот раз не получится выйти из ситуации так, как это было раньше: протест идет на спад, активисты отправляются в тюрьмы», — отметил политик.

Литовский министр отметил, что в Беларуси имели место грубые нарушения прав человека и, возможно, криминальные преступления. «Должно пройти независимое расследование. Мы должны смотреть на это исходя из наших принципов. ЕС — это не просто экономический союз, это объединение, основанное на ценностях», — отметил Линкявичюс.

Политик добавил, что зачастую европейские политики выражают озабоченность и глубокую озабоченность, делают заявления, однако необходимо думать и о конкретных действиях. «Время тоже важно. Да, Беларусь не является частью ЕС. Но белорусы — жители Европы, они заслуживают того, чтобы с ними обходились достойно, нормально».

Глава МИД Литвы добавил, что жители Беларуси имеют право самостоятельно выбрать президента на свободных и открытых выборах, и их выбор не должен подвергаться сомнению.

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