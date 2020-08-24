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Витебские медики — в открытом письме к белорусам: Требуем новых выборов президента

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  • 24.08.2020, 16:38
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Витебские медики — в открытом письме к белорусам: Требуем новых выборов президента
Архивное фото vitebsk.biz

Врачи из Витебска были первыми из представителей госорганизаций, кто провел мирную акцию протеста. 

Витебские медики написали открытое письмо к жителям Беларуси. В нем они поясняют свое отношение к тому, что сейчас происходит в стране. На момент публикации письмо подписали почти 240 работников областной больницы, больницы скорой помощи, детской областной больницы, инфекционной больницы и других учреждений здравоохранения Витебска, пишет tut.by.

Приводим текст письма полностью:

«Мы, представители медицинского сообщества Витебска, граждане Республики Беларусь, работающие в учреждениях здравоохранения города и области, не признаем действительными результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа.

Мы требуем:

• провести новые выборы президента в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь, международными стандартами демократических выборов, при участии международных независимых наблюдателей, с новым составом ЦИК и включением в участковые избирательные комиссии независимых, ранее не участвовавших в них лиц;

• срочно освободить людей, признанных политическими заключенными, и всех задержанных в ходе мирных протестов, а также снятия с них обвинений;

• прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь;

• призвать к ответственности по всей строгости закона работников государственных силовых структур, превысивших должностные полномочия, а также лиц, участвовавших в фальсификации выборов президента;

• немедленно снять все обвинения с задержанных во время мирных акций протеста медицинских работников, провести их полную реабилитацию и привлечь к ответственности лиц, задерживавших и применявших физическое и психологическое насилие над медицинскими работниками в нарушение Женевской конвенции;

• прекратить любые преследования альтернативных мнений и высказываний, а также угрозы и запугивание медицинских работников, участвующих в мирных акциях протеста».

Напомним, витебские медики 13 августа самыми первыми из представителей государственных организаций провели мирную акцию протеста против жестокости силовиков после выборов. С той поры медработники участвуют в различных протестных акциях — митингах, маршах, которые проходят в Витебске вот уже полторы недели.

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