Жители Зельвы: Мы - сплоченный народ и добьемся больших успехов 24.08.2020, 16:49

Как зельвенцы каждый вечер встречаются в центре городского поселка, чтобы выразить свой протест.

В городском поселке Зельва участники мирной акции выступили против насилия. Люди рассказали, что не могут оставаться равнодушными к произошедшему насилию со стороны силовиков, они были возмущены и отношением всей вертикали власти к народу, пишет «Газета Слонімская».

Зельвенцы желают быть услышанными, поэтому каждый вечер они встречаются в центре городского поселка, чтобы выразить свой протест действующей власти. По словам местных жителей, власть их не слышит и не хочет слушать.

Так, 21 августа в центре поселка прошла очередная мирная акция. В ходе мирной акции люди пожелали высказаться о том, что стало причиной их встреч на улице.

— Каждый вечер мы всегда здесь собираемся и проводим шествие по г.п. Зельва, чтобы обратить внимание на то, что нас здесь много и что среди нас нет наркоманов и алкоголиков, как высказывался бывший «президент». У нас маленький поселок, где все друг друга знают. Среди нас люди разных профессий: врачи, учителя, предприниматели, рабочие. Естественно, мы собираемся здесь, чтобы показать, что мы хотим перемен. За то, чтобы в нашей стране дети не боялись выйти на улицу.

— Каких Вы ждете перемен?

— Я хочу честных выборов. Я не хочу, чтобы в нашей стране власть была завязана на одном человеке. Хочу, чтобы ветви власти были распределены между несколькими ведомствами, включая парламент. Чтобы один человек не смог натянуть на себя все одеяло. Такие перемены приведут к тому, что жители городов смогут сами назначать своих мэров и депутатов, которые будут радеть за свой народ, а не за личное благосостояние. Эти изменения смогут сделать нашу страну настоящей европейской республикой. Не нужно сравнивать нас с Украиной или другими странами. Мы — сплоченный народ и добьемся больших успехов. Недаром некоторые говорят, что мы можем быть зеркалом Швейцарии. Мы не должны закрываться от Востока и Запада, — сказал Юрий.

— Мы собрались в связи с тем обстоятельством, что исторически назрели перемены не только в нашем районе, но и в масштабе всей страны. Эти перемены и реформы нужно было проводить еще 26 лет назад. Мы видим, что глубинка наша вымирает, население стареет. Эти обстоятельства вынуждают людей собираться, сплачиваться и требовать, чтобы власть менялась вместе с временем, а не тянула нас в прошлое, где нищета, насилие и прочие потрясения, которые мы имеем в настоящее время, — высказал свое мнение Виктор.

— Буквально недавно Лукашенко высказался: «Вы хотите жить под плеткой?» А когда согнали на площадь Независимости людей, которых свозили со всей страны, это разве не жизнь под плеткой?! Нас постоянно хотят столкнуть лбами, чтобы создать гражданскую войну. Но сегодняшнее собрание людей показывает, что мы хотим жить мирно. Что мы не хотим воевать друг с другом. Власть показывает свое отношение к задержанным протестующим, которые были жестоко избиты. Лукашенко наградил 300 ОМОНовцев наградами, денежными призами, если так можно сказать. На мой взгляд, это напоминает танец на костях. Если власть будет танцевать на костях, то она к костям и придет. Хочу задать вопрос властям: когда перестанут вытирать ноги Конституцией? Почему самый главный документ нашей страны не ставится ни во что? — высказался житель г.п. Зельвы Олег.

— Мы простые жители Зельвы. Мы хотели честных выборов. Правда должна быть правдой. Было бы гораздо лучше, если бы он просто, тихо, мирно ушел. Не было бы этих кровопролитий, были бы тишина и спокойствие. Нужно иметь смелость уйти вовремя. Почему он боится это сделать, непонятно, — задается вопросом местная жительница.

— Хочу обратиться ко всем, чтобы не были равнодушны к тому, что происходит у нас в стране. Сейчас у нас людей разделили на белых и красных. Народ должен быть един в своем мнении, а не народец, как нам было показано и сказано. Последние события показали, что люди имеют свою точку зрения, которую они хотят отстоять. Мы видели, сколько людей вышло на улицы своих городов. Люди не должны делиться, это плохой процесс. Поэтому я хочу собрать наших жителей и обсудить со всеми насущные проблемы. Мы должны договариваться, мирно обсуждать, — сказал Владимир.

— Я сюда пришла как мама, как женщина. Я не могу оставаться равнодушной к тем зверствам, которые применялись к нашим детям, мужьям. Молчать стало невозможно. Меня поражает, как можно говорить о 150 избитых работниках милиции и в то же время молчать о тысячах покалеченных мирных гражданах. Нужно прийти к компромиссу и перестать решать проблемы с помощью власти, с позиции силы. Нас никто не слышит, к нам не хотят прислушиваться, — говорила о наболевшем другая женщина.

— Почему данные о погибших от избиения силовиками дальше Министерства здравоохранения не доходят до всех граждан? Почему скрывают информацию? — обратила свое внимание одна из присутствующих женщин.

— Мы хотим, чтобы наши дети и внуки не уезжали из страны, а зарабатывали здесь приличную зарплату. Все наши дети уехали на работу за границу. Нас здесь никто не уважает, никто за людей не считает, — сказала зельвенчанин.

— Наши белорусы настолько культурные люди, что от ОМОНа убегают по пешеходным переходам и становятся на лавочки, снимая обувь, — заметил один из участников акции.

— Мы не оппозиция, мы — большинство, и мы за справедливость! — заметила женщина.

Высказав свое мнение и пожелания власти, люди прошлись по поселку, скандируя: «Жыве Беларусь!» Мимо колонны проезжали автомобили, водители сигналили в знак поддержки участников акции. Среди автомобилей были машины экстренных служб, а также военные.

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